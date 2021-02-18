صعود هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وارتفاع أرباح الأسمنت السعودية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 5.62 نقطة ليصل إلى مستوى 9089.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.97% خاسراً 548.05 نقطة ليصل إلى مستوى 27269.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.7 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.04%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.71%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.10%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%.

وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.91%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 8.30%، ثم سهم " المصافي" بنسبة 8.23%، وتراجع 64 سهماً على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 2.82%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأسمنت السعودية، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 1.4 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 8.879%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 456 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 441.1 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 1.019%، وبلغت ربحية السهم 2.98 ريال مقابل 2.95 ريال.