صعود بورصة دبي بافتتاحية التعاملات مدفوعة بارتفاع قطاعي الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحاً 2.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2597.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 26.5 مليون سهم محققة ما قيمته 41.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 452 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.79%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15 مليون ورقة بقيمة 22.6 مليون درهم.

في سياق متصل قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، إن الشركة أعربت عن تأكيدها المضطرد للسوق، أنها تستكشف باستمرار فرص الاستحواذ المحتملة فيما يتعلق بأصول تبريد المناطق الرئيسية الموجودة سواء في الإمارات العربية المتحدة أم على نطاق أوسع على الصعيد الدولي كجزء من استراتيجية النمو الشاملة لتوليد قيمة لأصحاب المصلحة، كجزء من هذه الاستراتيجية، ولذا فهي تدرس الاستحواذ المحتمل على أصول تبريد المناطق الموجودة في مطار دبي الدولي.