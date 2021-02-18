صعود بورصة البحرين مدفوعة بارتفاع قطاع البنوك.. وانخفاض أرباح "عقارات السيف"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1479.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 627.7 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.08% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.11%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 18.75% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 7.74%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، زين البحرين بنسبة 0.85%.

في سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم 4.52 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 10.93 مليون دينار بحريني في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 58.59%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت انخفاض الإيرادات بسبب إطلاق صندوق دعم المستأجرين بهدف مساعدتهم في ظل هذه الظروف العصيبة بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني وإغلاق صالات الترفيه العائلية وانخفاض معدل الإشغال للشقق الفندقية.

في السياق ذاته أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وارتفعت الأرباح الصافية إلى نحو 3.81 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.70 مليون دينار بحريني في العام السابق بنسبة نمو 41%، وبلغت ربحية السهم الةاحد 27 فلس مقارنة مع 19 فلس في العام السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة 4.29 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020 مقارنة مع 3.79 نمليون دينار بحريني في نهاية عام 2019 بنسبة زيادة 13.2%.

وزاد إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 5% من 81.66 مليون دينار بحريني في عام 2019 إلى 85.43 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها 57%، ومن جانب آخر انخفض صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 11%، من 2.07 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 1.85 مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي.