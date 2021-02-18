اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحفى تركى لاجئ ببروكسل: لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين

الخميس، 18 فبراير 2021 08:50 م
صحفى تركى لاجئ ببروكسل: لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن صحفي تركي في بروكسل، تأكيده أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يريد أن يثأر منه لأنه سبق وقدم معلومات عن الانتهاكات.

وقال صحفي تركي في بروكسل:  رجب طيب أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول، متابعا: أخشى على حياتي من أردوغان ووزير داخليته.

وتابع صحفي تركي في بروكسل: لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين، مستطردا: تعرضت لتهديدات مباشرة وأخشى على عائلتي.

وقال صحفي تركي لاجئ في بروكسل: 3 شبان تم اختطافهم في أنقرة في انتهاك جديد، موضحا أنه يجب سحب اسمي من القوائم التي أعدها وزير الداخلية التركي.

وأضاف صحفي تركي في بروكسل: رجب طيب أردوغان يحاول ترهيبي وأنا في عاصمة الاتحاد الأوروبي.

 


اردوغان

تركيا

صحفى تركى

ازمه تركيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة