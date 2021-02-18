"صحة دمياط" تنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لأهالى تلك المناطق، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتمكنت الحملة التى تم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا، الكشف الطبى بالمجان على 1203 مواطنين.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، منوها إلى أنه تم تحويل 31 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ4 حالات، فضلاً عن إجراء 172 تحليل معملى، و24 أشعة عادية وأيضاً إجراء الكشف بالسونار لعدد 41 حالة، كما أكد الدكتور عبد الجواد، أن مديرية الصحة تواصل جهودها للوصول إلى الأهالى بجميع المناطق لتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط و الخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.