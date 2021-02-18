اليوم السابع
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شهداء لقمة العيش.. استمرار البحث عن ضحايا اللانش الغارق في بورسعيد (لايف)

الخميس، 18 فبراير 2021 11:17 ص
شهداء لقمة العيش.. استمرار البحث عن ضحايا اللانش الغارق في بورسعيد (لايف) بحر بورسعيد
بورسعيد _محمد عزام

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واصلت فرق البحث بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الخميس، للبحث عن ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء أول أمس، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية، وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، وذلك لتوصيل طرود إلى إحدى السفن، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ويعمل بـ" لنش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب نجاح جهود انتشال جثته من المياه، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

قناة السويس

التوكيلات الملاحية

مستشفي السلام

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