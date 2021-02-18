اليوم السابع
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شقيقة صديق "سفاح الجيزة" تدعي مدنيا ضد المتهم بملبغ مليون جنيه

الخميس، 18 فبراير 2021 12:27 م
شقيقة صديق "سفاح الجيزة" تدعي مدنيا ضد المتهم بملبغ مليون جنيه هيئة المحكمة
كتب سليم على

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تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق، وطلبت شقيقة المجني عليه تعويضا مدنيا مؤقتا قدره مليون وواحد .
 
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
 
 

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