شرطة ألمانيا تداهم عصابات إجرامية من الشيشان فى برلين وبراندنبورج

قالت الشرطة الألمانية، إن المئات من رجالها وأفراد القوات الخاصة داهموا أكثر من 20 موقعا في برلين وبراندنبورج اليوم الخميس في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات والابتزاز.

وأضافت أن المداهمة جاءت نتيجة تحقيق أجرته إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية وسلطات التحريات الضريبية في المدينتين بعد اشتباك بين عصابات إجرامية من العرب والشيشان في نوفمبر الماضي.

وذكرت مجلة دير شبيجل أنه تم القبض على شخصين، مضيفة أن التحقيق يركز على أحد أفراد عصابة تحمل اسم رمو.