شاب يطلب زوجته فى الطاعة: رفضت الانتقال لمنزل الزوجية لامتناعى عن إقامة حفل زفاف

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى طاعة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها تعرضه للغش والخداع والتدليس على يد زوجته، وذلك برفضها الانتقال لمنزل الزوجية، وإقامتها دعوي طلاق ضده وإعلانه على عنوان خاطئ، عقابا له على رفضه إقامة حفل زفاف بعد وفاة والده.

وقال الشاب:" علمت بعد عقد الزواج بحقيقة زوجتي، حيث تستحيل الحياة بيننا بعد ملاحقتها لى بالاتهامات الباطلة، ما دفعني لطلب الانفصال بشكل ودي، بعد رفض زوجتي وعائلتها حل الخلافات".

وأشار الزوج" ب.ك" البالغ من العمر 27 عاما:" أقامت زوجتي حرب ضدي، بسبب إصرارها على إقامة حفل زفاف بتكلفة تتخطى الـ200 ألف جنيه، بعد وفاة والدي بـ 14 يوم، وأصبحت تفتعل الخلافات ليلا ونهارا، ما دفعني للجوء لبعض أقاربها لتوسط لحل الخلافات بشكل ودي، ولكنها فجاءتني بإقامة دعوي طلاق للضرر، ومساومتها لى لسداد مبلغ مليون ونصف كتعويض لها".

ويضيف:" أصبحت تبتزنى وتطلب منى سداد قائمة منقولات مزورة تتجاوز 600 ألف جنيه، وتسببت في تدهور حالة والدتي الصحية، لأعيش بسببها أصعب أيام حياتي، بسبب خلافات تافه، وبعدها لاحقتني بقضايا وتسببت في تدمير مستقلبي".

وأكمل: "خلال فترة خطوبتنا جلبت لها هدايا تعدت الـ40 ألف جنيه، وأنفقت على أهلها من راتبي، وبالرغم من ذلك عند عقد القران أجبروني على توقيع عقد بشروط لم نتفق عليها، رغم أن ذلك الطلب تسبب فى خلافات بيني وأهلى ".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.