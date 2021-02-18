سقوط أعمدة إنارة وأشجار بكفر الشيخ دون وقوع إصابات لسوء الأحوال الجوية.. صور



وانتقل إلى مكان الواقعة رجال الحماية المدنية وعدد كبير من القيادات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ونوابه هيثم عطية، ورضا رجب رئيس قسم الإشغالات، ومحمد رضا نائب رئيس المدينة، وتم إعادة توصيل أسلاك الكهرباء وإزالة الشجر من منتصف الطريق وإعادة الشارع إلى طبيعته.



كما أغرقت الأمطار وأمواج البحر المتوسط عدد من منازل قرية عماد بمدينة بلطيم، وتجمعت مياه الأمطار وأمواج البحر بالقرية، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإرسال سيارة إطفاء وماكينات كسح لسحب المياه من شوارع القرية.

أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد أمطار غزيرة تصل إلى ثلجية في عدد من المناطق، وتم التعامل مع كميات المياه التي هطلت على المحافظة، مشيدا بالدور الذي قامت به الأجهزة التنفيذية من أجل إعادة الحياة إلى رونقها الطبيعي.



وأضاف المحافظ ، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة خففت من حدة الأمطار التي هطلت على المحافظة، حيث تم تسليك المصارف المائية ومصارف الأمطار والبالوعات، ويتم تسريب مياه الأمطار إلى المصارف والترع الموجودة في المحافظة، وتم التعامل مع كميات المياه الزائدة على طاقة المحافظة.

وكشف المحافظ، أن فرق الطوارئ تعمل على مدار 48 ساعة، واجتزنا تلك الموجة، والآن الأمور بدأت تتراجع والأمطار تهطل الآن ولكنها أقل حدة عما كانت عليه في السابق، وحدث بعض الضرر ولكن تلك إزاحة المياه، وفي الصباح سيتم عمل حصر الأضرار التي لحقت بالزراعات، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي أضرار كبيرة".

وقال اللواء مهندس "أحمد السنوسى" رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم إزالة جميع المعوقات أمام حركة المرور والسير بالطريق الدولى الساحلى « الأسكندرية ـ بور سعيد » وذلك بعد تعرض البلاد لطقس سيئ وتراكم الكثبان الرملية المتطايرة والمتحركة على الطريق الدولى الساحلى أمام قرية الساحل القبلى.

واوضح علي نصار نقيب الفلاحين ، لـ "اليوم السابع"، أن الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة كفر الشيخ أدى لتلف عدد من الأفدنة المزروعة بعدد من الزراعات،نظراً لغزارة الأمطار التي هطلت على الأراضي الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.