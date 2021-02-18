اليوم السابع
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سقوط أشهر تاجر عملة في السوق السوداء بسوهاج

الخميس، 18 فبراير 2021 11:24 ص
سقوط أشهر تاجر عملة في السوق السوداء بسوهاج الأموال العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت مباحث الأموال العامة تاجر عملة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (مدير محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزته مبلغ مالى (عملة أجنبية) ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه غير المشروع .

 

 

 


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الداخلية

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