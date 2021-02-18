"سفاح الجيزة" ينكر تهمة قتل صديقه: أنا برئ من دمه

كتب سليم على

أنكر قذافي فراج المعروف بـ "سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، تهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، ، مؤكد أنه برئ من كل التهم المنسوبة إليه.

وسألت محكمة جنايات القاهرة بزينهم سفاح الجيزة من داخل محبسه، هل قتلت صديقك رضا عبد اللطيف ودفنته داخل شقته؟.. فرد المتهم "مقتلتهوش"، موضحا بأنه برئ من دمه.

وكشف الطبيب الشرعي تفاصيل مرعبة حول فحص الرفات الخاصة بالمجنى عليها وكيفية قيام المتهم بقتله باداة حادة على الرأس ثم دفنه داخل شقة في بولاق الدكرور.

تعقد جلسة محاكمة سفاح الجيزة المتهم بقتل صديقه برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وتم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم فى قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الإثنين، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.