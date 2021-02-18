كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 18-2-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.69 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى "بنك مصر" لـ48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.69 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل جرى تداول بتكوين اليوم قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفا و640 دولارا الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.48 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 48.69 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 48.75 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.69 جنيه.

51.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.81 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.56 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 48.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.67 جنيه.

51.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.91 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.83 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.