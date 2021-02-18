سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 18-2-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 18-2-2021، ما بين الاستقرار والارتفاع مقابل الجنيه المصري، فى البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك مصر لـ 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل جرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأمريكية وبلغ مستوى مرتفعا جديدا مقابل اليورو عند 86.70 بنس. والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.26 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء .

4.28 جنيه للبيع.