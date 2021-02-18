سجن صحفيتين عامين فى بيلاروسيا لتصوير الاحتجاجات

أصدرت محكمة في بيلاروسيا اليوم الخميس حكما بسجن صحفيتين لمدة عامين لتصويرهما احتجاجات مناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وألقي القبض على البلغاريتين كاتسيارينا آندرييفا (27 عاما) وداريا تشولتسوفا (23 عاما) الصحفيتين بقناة بيلسات التلفزيونية ومقرها بولندا بينما كانتا تصوران من شقة سكنية في نوفمبر احتجاجات ثارت على مقتل متظاهر كان قد لقي حتفه قبل بضعة أيام.

ودفعت الصحفيتان ببراءتهما من تهمة تنظيم المظاهرات من خلال تصويرها. وقال محاميهما إنهما ستطعنان في الحكم.

وألقي القبض على أكثر من 33 ألف شخص في حملة عنيفة على الاحتجاجات على حكم لوكاشينكو عقب انتخابات مُختلف على نتائجها جرت في أغسطس الماضي ويقول المعارضون إنه شابها تزوير لتمديد حكمه.

ويعتلي لوكاشينكو السلطة منذ عام 1994.