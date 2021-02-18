"زراعة الدقهلية": مراجعة ملفات تراخيص الصوب الزراعية على مستوى المحافظة

الدقهلية - شريف الديب

أكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل أول وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه جار مراجعة ملفات واستخراج تراخيص الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، وبيان كل من صوب إنتاج الخضار والشتلات بنواحى مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة.

وذلك بتوجهات من المهندس محمود فوزى، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، وبحضور المهندس رمضان عبده بدران، مدير إدارة البساتين والخضر بالمديرية، والمهندس عماد سيد، مدير إدارة التراخيص بالإدارة المركزية للبساتين، والمهندسة شادية حسين مسؤول الصوب بالإدارة المركزية للبساتين، والمهندس أحمد كمال محمود وكيل إدارة البساتين بالمديرية ومسئول الصوب بالمحافظة والمهندس العيسوى عبد الفتاح العراقى مشرف الصوب بالمحافظة، للتأكد من التزام الجميع بالرخص الصادرة لعمل الصوب، ومتابعة عملية الزراعة والإنتاج.