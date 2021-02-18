روسيا: وزير الخارجية الأفغانى يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث تسوية النزاع ببلاده

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر سيزور موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات بشأن تسوية النزاع في افغانستان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن زيارة الوزير الأفغاني إلى موسكو ستستمر من 24 حتى 27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يجري خلالها مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه من المفترض أن يبحث الوزيران مختلف المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما فيها الروابط التجارية والاقتصادية، والمسائل المرتبطة بالتسوية السلمية في أفغانستان، بالإضافة إلى قضايا محاربة تحديات الإرهاب وتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن روسيا تعير اهتماما خاصا إلى عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان، وأكدت أنه من غير المستبعد عقد اجتماع دولي جديد بصيغة موسكو حول أفغانستان في المستقبل، مشددة على استعداد موسكو عند الضرورة لمنح منصة للحوار، إن كان طرفا النزاع الأفغاني مهتمين بذلك.