روسيا تطرد دبلوماسيا من سفارة إستونيا لدى موسكو بناء على مبدأ التعامل بالمثل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، طرد دبلوماسي من سفارة إستونيا لدى روسيا ردا على اعتبار تالين، دبلوسي روسي شخصاً غير مرغوب به.
وقالت زاخاروفا -في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- : "أعلنت حكومة إستونيا التي أدت اليمين الدستورية مؤخرًا دون مبرر على الإطلاق أن دبلوماسيا في السفارة الروسية في إستونيا شخص غير مرغوب فيه، الدبلوماسي كان يعمل في قضايا الثقافة والتعليم، أي في تلك المجالات التي مازال التعاون قائم فيها بين البلدين".
كما أشارت إلى أنه قد تم استدعاء السفير الاستوني في موسكو للاحتجاج وإبلاغه بطرد أحد الدبلوماسيين في السفارة.
روسيا تطرد دبلوماسيا من سفارة إستونيا لدى موسكو بناء على مبدأ التعامل بالمثلالخميس، 18 فبراير 2021 05:00 م
روسيا - أرشيفية
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، طرد دبلوماسي من سفارة إستونيا لدى روسيا ردا على اعتبار تالين، دبلوسي روسي شخصاً غير مرغوب به.
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