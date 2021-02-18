اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 05:38 م
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روسيا تطرد دبلوماسيا من إستونيا ردا على خطوة مماثلة

الخميس، 18 فبراير 2021 05:13 م
روسيا تطرد دبلوماسيا من إستونيا ردا على خطوة مماثلة بوتين
رويترز

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس أن موسكو قررت طرد دبلوماسي من إستونيا ردا على إعلان طالين أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت سفير إستونيا للاحتجاج رسميا على طرد الدبلوماسي الروسي.

 

 

 


روسيا

الإعلام الروسى

روسيا تطرد دبلوماسى من استونيا

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