روسيا تطرد دبلوماسيا من إستونيا ردا على خطوة مماثلة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس أن موسكو قررت طرد دبلوماسي من إستونيا ردا على إعلان طالين أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت سفير إستونيا للاحتجاج رسميا على طرد الدبلوماسي الروسي.
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس أن موسكو قررت طرد دبلوماسي من إستونيا ردا على إعلان طالين أحد الدبلوماسيين الروس شخصا غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت سفير إستونيا للاحتجاج رسميا على طرد الدبلوماسي الروسي.
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