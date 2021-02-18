رويترز

سجلت روسيا اليوم الخميس 13447 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 1950 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى أربعة ملايين و125598.

وسجلت السلطات 480 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع عدد الوفيات الرسمي إلى 81926.

وكانت قد أعلنت روسيا، تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين ورفاهية المواطن - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " قام معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا بتطوير وتسجيل نظام اختبار للكشف عن طفرة فيروس كورونا التاجي N501Y (التي تسمى بالسلالة البريطانية)"، مؤكدة أن مثل هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم.