يُذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في 11 أغسطس العام الماضي وهو لقاح (سبوتنيك v)، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل (Epivakkorona) وهو ثاني لقاح روسي ضد فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يكون لقاح "كوفيفاك" ثالث لقاح روسي ضد الفيروس.