روسيا ترصد 12 خرقا لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد 12 خرقا، وقالت الوزارة في بيان لها تم نشره على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 12 خرقا، في محافظات إدلب (4) واللاذقية (4) وحماة (2) وحلب (2)".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى تنفيذ مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين 2728 عملية إنسانية.
من جهة أخرى ذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن حوالي 70 لاجئًا سوريًا عادوا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال المركز-في نشرة إخبارية، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية-: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 69 لاجئًا (منهم 20 امرأة و35 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ".
وأضاف المركز أنه خلال الفترة ذاتها عاد 472 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
ومن جانبها قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة، من بينها عبوة واحدة يدوية الصنع.
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