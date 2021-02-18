روسيا: الأمم المتحدة تمكنت من تجنب التأثير الضار لكورونا على عمل بعثات حفظ السلام

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المنظمة تمكنت من تجنب التأثير الضار والخطير لجائحة كورونا على عمل بعثات حفظ السلام في العالم.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه على الرغم من حقيقة أنه بسبب القيود المفروضة، تواجه عمليات حفظ السلام تحديات جديدة، تمكنت المنظمة حتى الآن من تجنب تأثير ضار وخطير على عملها، موضحا جهود مجلس الأمن في مكافحة الوباء ينبغي أن تركز بدقة على دعم إجراءات بعثات حفظ السلام.



وتابع: مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نلاحظ الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان التطعيم العاجل لأفراد حفظ السلام، موضحا أن الوباء يهدد بتفاقم العواقب الإنسانية الخطيرة بالنسبة للبلدان التي تعاني النزاعات المسلحة.



واستطرد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: روسيا كانت في طليعة من دعموا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار حول العالم وشددت باستمرار على الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في مناطق النزاعات"، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تنطبق على العمليات ضد الجماعات الإرهابية المعترف بها دوليا.