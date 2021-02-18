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رغد صدام حسين تكشف تفاصيل رسائل تلقتها من والدها أثناء المحاكمة.. فيديو

الخميس، 18 فبراير 2021 08:44 م
رغد صدام حسين تكشف تفاصيل رسائل تلقتها من والدها أثناء المحاكمة.. فيديو رغد صدام حسين
كتب محمد جمال

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كشفت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية" عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب فيها ملابس وسيجارا، وقالت "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "بدأ ينبهني على الماركة المحددة التي يريدها".

وحصلت "العربية" على صورة من الرسالة الأولى التي تلقتها رغد من والدها، بدا فيها محو أجزاء من الرسالة.

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الرسالة الأولى من صدام حسين لابنته أثناء محاكمته

كما أكدت ابنة الرئيس العراقي السابق، أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، مشيرة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق، كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip.

 

رغد صدام حسين

صدام حسين

العراق

بغداد

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