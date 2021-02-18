اليوم السابع
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رئيس "مياه القناة" يتفقد معدات وسيارات كسح المياه فى شوارع الإسماعيلية.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 01:15 ص
رئيس "مياه القناة" يتفقد معدات وسيارات كسح المياه فى شوارع الإسماعيلية.. صور اللواء عبد الحميد عصمت يتفقد معدات وسيارات كسح المياه
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قبل قليل، مناطق التمركز للمعدات وسيارات الكسح وسحب الأمطار فى الشوارع والميادين الرئيسية فى محاظة الإسماعيلية .

وأكد رئيس شركة مياه القناة، استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتى يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية ، مؤكدا المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، حالات سقوط الأمطار وشدتها على مدار الـ48 ساعة الماضية مع رؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار فى القطاعات والمناطق المختلفة، عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالشركة.

وشهدت محافظتا السويس وبورسعيد أمس أمطارا خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار فى عدد من المناطق، وتم التعامل الفورى مع مناطق تجمعات مياه الأمطار من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ .

وفى محافظة الإسماعيلية شهد عدد من مراكز ومدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار .

وأكد "عصمت"، أن غرفة عمليات الشركة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع القطاعات والمناطق، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار الـ24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وفى نهاية الجولة وجه اللواء عبد الحميد عصمت الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بقطاعتها الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمجهوداتهم خلال الفترات الماضية لمواجهة الأمطار، مشيرًا إلى أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف والعمل على مدار الساعة، معربًا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، والذى يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

(1)

اللواء عبد الحميد عصمت يتفقد معدات وسيارات كسح المياه 

(2)

اللواء عبد الحميد عصمت يتفقد معدات وسيارات كسح المياه 

(3)

اللواء عبد الحميد عصمت يتفقد معدات وسيارات كسح المياه 

(4)

اللواء عبد الحميد عصمت يتفقد معدات وسيارات كسح المياه 


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اللواء عبد الحميد عصمت

الامطار

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