اليوم السابع
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رئيس مدينة طنطا يتابع رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 11:52 ص
رئيس مدينة طنطا يتابع رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية.. صور شفط المياه من شوارع الغربية
الغربية محمد طارق

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تابع المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار وكسح التراكمات الطينية من على جانبي الطرق الرئيسية، لعمل سيولة مرورية ومنع الحوادث نتيجة التراكمات الطينية، حيث تم شفط تجمعات مياه الأمطار من على طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية الرجديه وشبشير الحصه وأمام كوبري محلة روح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي طريق "طنطا - الإسكندرية " الزراعي تم شفط مياه الأمطار أمام قرية شبرا النملة، كما تم رفع مياه الأمطار من أمام شركة البترول بمحلة مرحوم ومتابعة نظافة ومسح الطبانات لتصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الطريق العام لقرية صناديد حتى مزلقان العجيزي .

وأكد المحاسب حسام عبد اللطيف، علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف الطوارئ علي مستوي مركز ومدينة طنطا لمواجهة موجة الطقس السيء وآثاره.

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شفط المياه 
 
 
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رفع تجمعات مياه الأمطار
 
 
 
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مركز ومدينة طنطا 

رفع مياة الامطار

طنطا

رئيس مدينة طنطا

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