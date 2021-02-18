دعوات داخل مجلس الأمن لليمنيين بالعودة لطاولة المفاوضات لرسم مستقبلهم

كتب أحمد عرفة

قال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز ،: قلقون من استمرار الهجمات الحوثية على مأرب والأراضي السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن أن على اليمنيين العودة لطاولة المفاوضات لرسم مستقبلهم.

فيما قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي ، إن اتفاق ستوكهولم استغله الحوثيون وسيلة لإطالة أمد الحرب واستهداف المدنيين

وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن ، المجتمع الدولي بتحويل أموال المساعدات من خلال البنك المركزي فقط، موضحا أن الميليشيات تستخدم أزمة خزان صافر النفطي للمساومة والابتزاز

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.