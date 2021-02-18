اليوم السابع
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حى الضواحى بورسعيد: تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة لتنفيذ مشروعات

الخميس، 18 فبراير 2021 09:53 ص
حى الضواحى بورسعيد: تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة لتنفيذ مشروعات اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اجتماعا، اليوم، الخميس، مع الإدارات المعنية، لمناقشة سير العمل فى تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة.

وأشار "قاسم" إلى أنه وجه بالتنسيق بين الإدارات المعنية لسرعة تحصيل الإيرادات والمتأخرات المستحقة، وتعظيم موارد الدولة لدى المواطنين، وتفعيل دور أقسام الإيرادات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، مشددًا على تحصيلها بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن للإستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد على أن معدل تحصيل المتأخرات مرضى حتى الآن، وأنه سيجرى إنذار المتأخرين عن السداد بسرعة سداد المتأخرات على الوحدات السكنية والمحلات التجارية وكافه العقارات المؤجرة وإلا سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من حجز إدارى للمتعثرين فى السداد.

 


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