اليوم السابع
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حى الدقى يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشارع سليمان جوهر.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 03:50 م
حى الدقى يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشارع سليمان جوهر.. صور جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة صباح اليوم بإزالة كافة التعديات ومخالفات خط التنظيم التى تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بعد النجاح فى منع ارتداد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الدقى وغطاء أمنى من قوات الأمن.
 
وتأتى الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وتستهدف إزالة كافة التعديات ومخالفات خط التنظيم التى تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر.

كان حى الدقى بمحافظة الجيزة، شن حملة مكبرة لرصد وحصر المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق والتشميع، وتستهدف مراجعة المرخص من الورش والمصانع أسفل العقارات لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شرطه المرافق والإدارة العامة للحماية المدنية.

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