حملة نظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والمرافق بحى شرق وغرب بأسيوط.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبى الطرق وإزالة الإشغالات والمرافق من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بمراكز وقرى المحافظة بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضارى الذى يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذه الحملات مشدداً على العمل على تحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس حملة مكبرة لنظافة وتجميل ورفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلى، بالإضافة إلى حملة لإزالة الإشغالات والمرافق والتعديات على حرم الطريق بعدد من شوارع وميادين بحى غرب وحى شرق مدينة أسيوط من بينها شارع رياض والحكمدار وشوارع بمنطقة الوليدية بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلى ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من المعدات حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين من بينها وذلك بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ومسئولى الحى والنظافة والتجميل والإشغالات بالحييّن وبالتنسيق مع شرطة المرافق.



إزالة الاشغالات والمرافق



حملة نظافة ورفع القمامة وإزالة الاشغالات