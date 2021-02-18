حسن روحانى يدعو الاتحاد الأوروبى للعب دور مناسب لمواجهة سياسة أمريكا الأحادية

كتب أحمد عرفة

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا فيه آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد حسن روحاني خلال الاتصال أن الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأمريكية الأحادية.

وأوضح الرئيس الإيراني أنه لا ينبغي السماح بتدمير الاتفاق النووي، ويمكن لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية ممارسة دور في اقتراح خطوات تنسيق العودة إلى الاتفاق، لافتا إلى أن إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكد حسن روحانى وجود القوات الأجنبية في المنطقة عامل زعزعة الاستقرار والأمن فيها، معربا عن قلقه إزاء تعزيز داعش قوته في المنطقة بعد استشهاد قاسم سليماني.