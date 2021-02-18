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حريق هائل بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩ فى سلطنة عمان.. فيديو

الخميس، 18 فبراير 2021 08:13 م
حريق هائل بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩ فى سلطنة عمان.. فيديو جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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تلقت هيئة الدفاع المدنى والآسعاف بسلطنة عمان ‏بلاغا عن حريق بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩، وقالت الهيئة على حسابها على تويتر إن ‏فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الجهات المساندة من قيادات الشرطة فى الموقع والتفاصيل لاحقاً.

 

قوات الإطفاء
قوات الإطفاء

 

حريق
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