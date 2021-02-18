حريق هائل بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩ فى سلطنة عمان.. فيديو

كتب محمد جمال

تلقت هيئة الدفاع المدنى والآسعاف بسلطنة عمان ‏بلاغا عن حريق بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩، وقالت الهيئة على حسابها على تويتر إن ‏فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الجهات المساندة من قيادات الشرطة فى الموقع والتفاصيل لاحقاً.

جانب من عمليات المكافحة لاحتواء الحريق والسيطرة عليه. #الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/8jXHskwjeC — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) February 18, 2021



قوات الإطفاء



حريق