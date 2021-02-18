حريق هائل بالمنطقة الصناعية بولاية ⁧‫مطرح‬⁩ فى سلطنة عمان.. فيديو

تلقت هيئة الدفاع المدنى والآسعاف بسلطنة عمان بلاغا عن حريق بالمنطقة الصناعية بولاية مطرح، وقالت الهيئة على حسابها على تويتر إن فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الجهات المساندة من قيادات الشرطة فى الموقع والتفاصيل لاحقاً.
جانب من عمليات المكافحة لاحتواء الحريق والسيطرة عليه. #الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/8jXHskwjeC— الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) February 18, 2021
قوات الإطفاء
حريق
بلاغ عن حريق بالمنطقة الصناعية بولاية #مطرح.— الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) February 18, 2021
فرق الإطفاء والإنقاذ وكذلك الجهات المساندة من قيادات الشرطة في الموقع والتفاصيل لاحقاً. #الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Lm6CXnrECC
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