اليوم السابع
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حريق بمخزن أسطوانات بوتاجاز فى ملوى بالمنيا والحماية المدينة تحاول السيطرة

الخميس، 18 فبراير 2021 08:19 م
حريق بمخزن أسطوانات بوتاجاز فى ملوى بالمنيا والحماية المدينة تحاول السيطرة سيارة إطفاء- أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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نشب حريق بمخزن أسطوانات بوتاجاز، مساء اليوم الخميس، بقرية تندة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارتا إسعاف لمكان الحريق، كما تم إجلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتى الآن.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن أسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوى، ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.

 

 


حريق مخزن انابيب بملوي

حريق مخزن انابيب

حريق مخزن انابيب بالمنيا

قرية تندة

اخبار المنيا

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