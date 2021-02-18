جوتيريش يلتقى بايدن وماكرون وميركل غدا في إطار مؤتمر ميونخ 2021

كتبت - هند المغربي

يجتمع غدا أمين عام الأمم المتحدة مع رؤساء أمريكا وفرنسا وعدد من صانعى القرار في العالم في إطار مؤتمر ميونخ 2021 وسيناقشون في بث مباشر كيفية إعادة بناء وتجديد التحالف عبر الأطلسي ويسلطون الضوء على المجالات التي تشتد فيها الحاجة إلى التعاون عبر الأطلسي والتعاون الدولي.

يشارك في المؤتمر كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، وجينز ستولتنبرغ ، ومفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ، وتشارلز ميشيل ، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، وجون إف كيري ، وبيل جيتس في الحدث الذي يحمل عنوان "ما وراء الغرب: تجديد عبر المحيط الأطلسي. التعاون لمواجهة التحديات العالمية ".