جريفيث خلال جلسة مجلس الأمن: أرى أرضية مشتركة للتوصل لاتفاق بشأن اليمن

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن، أنه لاغتنام فرصة العملية السياسية على الأطراف اليمنية وقف إطلاق النار بشكل شامل وبدء تدابير إنسانية، موضحا أن الوضع العسكري باليمن هو الأكثر توترا منذ توليت منصبي مع حدوث انتهاكات مروعة للقانون الإنساني الدولي.

ورحب المبعوث الأممى إلى اليمن بالجهود الأمريكية لحل الأزمة اليمنية، لافتا إلى أن هناك زخم دولي ورغبة في حل الأزمة اليمنية، ومؤكدا أن تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي.

وقال مارتن جريفيث ، إن الطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هو أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة، موضحا أنه من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية.

وتابع المبعوث الأممى إلى اليمن: نحن نشجع العودة إلى الحوار السياسي بين اليمنيين، لافتا إلى أن الأولوية للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال المبعوث الأممى إلى اليمن، إن المدنيين يعانون كثيرا في الحديدة وتعز، متابعا: أرى أرضية مشتركة للتوصل لاتفاق بشأن اليمن، وموضحا أن التفاوض يمكن أن يأتي بنتائج تصب في مصلحة الجميع.

وأشار مارتن جريفيث ، إلى أن الوضع العسكري في اليمن أصبح متوترا إلى أقصى مستوى منذ بدء مهمتي، موضحا أن على الأطراف اليمنية اغتنام فرصة العملية السياسية.