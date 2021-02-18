جامعة سوهاج تكرم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة بالنشاط الرياضى.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، أبطال الجامعة المتميزين في النشاط الرياضي والحاصلين على مراكز متقدمة في الفعاليات الداخلية، بحضور نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وفي بداية اللقاء أثنى رئيس الجامعة على ما تبذله إدارة رعاية الشباب المركزية من مجهودات لدعم ورعاية الموهوبين وتشجعيهم على استمرار التميز والنجاح بما لا يعيق تحصيلهم الدراسى والعلمي، موجهاً خالص شكره واعتزازه لأبنائه الطلبة على تفوقهم في كافة الألعاب الرياضية، ونجاحهم في تمثيل اسم الجامعة بشكل مشرف أمام الجامعات المصرية.

من جانبه قال نشأت عباس، إن التكريم ضم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في بطولة تنس الطاولة للطلبة والطالبات فردي وفرق، إلى جانب تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى، وبطولة كمال الأجسام التي أقيمت بدورة الشهيد الرفاعي 48 بجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كرم مدير مكتبه الدكتور احمد عاطف، ومسئولي المركز الاعلامي للتنسق وجهدهم في التغطية الإعلامية للأنشطة.



تكريم الطلاب (2)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (2)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (3)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (4)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (5)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (6)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (7)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (8)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (9)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (10)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (11)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج (12)



تكريم الطلاب المتميزين بجامعة سوهاج



تكريم الطلاب



جامعة سوهاج تكرم المتميزين



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم بالجامعة



جانب من التكريم



جانب من تكريم الطلاب بالجامعة