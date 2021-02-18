جامعة حلوان تنظم "ويبينار" دولى عن مكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فعاليات الويبينار الدولي الأول عن "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" والذي عقد بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية، وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و عمداء كليات الجامعة ووكلائها ومنسقى مكافحة الفساد من مختلف الجامعات المصرية وقيادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جهته، أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات موكدُا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018 واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها و تحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

بدأت جامعة حلوان بسلسلة من الويبينارات لتفعيل الهدف الثامن في الاستراتيجية الوطنية والمعنى بالتعاون الدولي والإقليمى في مجال مكافحة الفساد ولاسيما في مؤسسات التعليم العالي، كما حرصت على تبادل الخبرات المختلفة بين الهيئات والجهات الدولية المعنية و أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية هذا الويبينار الدولى الذى يمهد للوصول إلى أفكار وممارسات جيدة تسهم في تطوير خطط الجامعة في مجال مكافحة الفساد، وهو يعد الويبينار الأول ضمن مجموعة تتناول جميع الموضوعات الخاصة بالمجتمع الجامعي.

وذكرت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن هذا الويبينار يأتى ضمن اهتمامات المكتب بأنشطته المعنية بالتدويل ونشر الثقافة الدولية لهذا الموضوع المهم.

وأدار الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة حيث تم طرح خمسة أسئلة تتعلق بالتجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة فى قارات العالم المختلفة، وكذلك تطرق النقاش إلى المقررات وطبيعتها و سبل توعية الطلاب و الإداريين و طبيعة الأنشطة و الدورات التي تقدم لهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى أهم التحديات التى يواجهها المسئولون فى نشر ثقافة التوعية و طرق التغلب عليها.

وخلال الويبينار قدم مكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC عرضا لعدد من الدورات التدريبية والنماذج التعليمية المتاحة حول مكافحة الفساد و نبذة عن أنشطتها ومبادرتها في مؤسسات التعليم العالي فى إطار جهودها لنشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما مد الحضور ببعض المقررات لنشر الثقافة، و أجاب على الكثير من تساؤلاتهم.

وقد شارك أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، في الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة موضحا الجهود المختلفة التي تبذلها الدولة في الجامعات المصرية عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتوعية الطلاب بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، من خلال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى هذا الشأن.

وقد شارك عدد من المتحدثين الضيوف و هم دكتور ألكس بتكوف من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، و الدكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، و الدكتور شابير أحمد خان من جامعة بيشاور الباكستانية، و الدكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش الأوغندية والدكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان الدكتور حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد

هذا وقد اختُتم الويبينار بمجموعة من التوصيات و عدد من المقترحات القيمة، قام على إثرها الدكتور ماجد نجم بالدعوة لعقد لقاءات أخرى، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من العمل و التعاون .