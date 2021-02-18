اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 03:45 م
خالد صلاح
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جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة فى 2022

الخميس، 18 فبراير 2021 03:10 م
جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة فى 2022 نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم الخميس.

وقال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

 


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