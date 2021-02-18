جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة فى 2022

رويترز

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.