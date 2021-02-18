توفير إقامة مؤقتة لشخص بلا مأوى بكفر الشيخ لحين نقله لدار رعاية

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية التضامن الاجتماعى، بتوفير إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 51 سنة بلا مأوى، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وكلف الفريق بتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة .

يأتى ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتى أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتى تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية .

وتوجهت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة الهلال الأحمر، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان لـ"م.ع" 51 سنة وتم نقله لأحد المساكن المؤقتة، وتوفير المتطلبات المعيشية له،وسيتم نقله مطلع الأسبوع المقبل.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدنى وأهالى المحافظة، لحسن معاملتهم مع لا مأوى لهم.