تنفيذ 1135 حكما قضائيا وضبط 15 لفافة من مخدر الهيرويين فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع وضبط قطعة سلاح أبيض بإجمالى 2 قطعة سلاح متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات "15" لفافة لمادة الهروين المخدر تزن "30" جراما، ومبلغ مالي "200" جنيه وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول حيازة المتهم "محمد ع م ع" 26 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم مركز أخميم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1135" حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 405 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 205 مخالفة متنوعة.