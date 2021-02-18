"تنشيط السياحة" زيادة قيمة الاشتراك بمعرض UITT بأوكرانيا لـ1350 يورو للشركة

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن زيادة قيمة الاشتراك بالجناح المصرى بفعاليات معرض UITT والمزمع عقده بمدينة كييف بأوكرانيا، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل، من 575 يورو إلى 1350 يورو.

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة، إن مساحة الجناح المصرى المشارك بالمعرض تبلغ 72 متر مربع، مشيرة إلى أن المعرض يعد من أهم وأكبر المعارض السياحية بأوكرانيا، حيث يشارك فيه 361 عارض من 23 دولة حول العالم ويزور المعرض ما يقرب من 19 ألف زائر خلال فترة انعقاده.

وطالبت" الهيئة" من شركات السياحة الراغبة فى المشاركة، التواصل مع غرفة الشركات ، موضحة أن عدد الأجنحة المتاحة بالجناح المصرى 12 جناح للشركات والفنادق .