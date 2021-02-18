"تموين السويس" تضبط 7 أطنان مخلل فاسد داخل مخزن

السويس - سيد نون

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 7 أطنان مخلل فاسد داخل أحد المخازن الموجودة بنطاق حى السويس.

كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد وردت إليه العديد من البلاغات من قيام أحد تجار المخلل المشهورين بتخزين مواد غير صالحة للاستهلاك الآدامى .

بناء عليه شكل اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، حملة أشرف عليها العميد وليد الشرقاوى، رئيس إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث التموين للتأكد من البلاغ الورد.

انتقلت الحملة إلى مكان البلاغ وتأكدت من صحة البيانات الواردة وبتفتيش عثروا على 35 برميل كل برميل يزن 200 كيلو ليكون عدد الأجمال 7 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدامي .

حررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس واحالتها الى النيابة العامة لتولى التحقيقات.