تعليق حملة التلقيح ضد كورونا بسبب الثلوج فى اليونان

ونشرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية تسجيل فيديو يرصد ما تسببت فيه العاصفة الثلجية التي تجتاح اليونان، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هناك انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر. وشهدت حركة السفر اضطرابا وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق اليونان.

وتسببت العاصفة الثلاثاء الماضي في قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من العاصمة أثينا وضواحيها، كما أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.

وصرحت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، أن الثلوج قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الإصطناعي، كما تسببت في نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.