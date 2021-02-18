تعرف على مواعيد القطارات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

ينشر "اليوم السابع" مواعيد القطارات التى تعمل على خطوط السكة الحديد ببورسعيد، وفق ما أعلنه مشيل ظريف مدير إدارة حركة محطة سكة حديد بورسعيد وهى كالآتي:

قطار بورسعيد المتجه إلى القاهرة درجة ثانية مكيف/ مميز موعد قيامه الساعة 5.30 صباحاً

قطار بورسعيد المتجه إلى الإسكندرية درجة ثانية مكيف / مميز موعد قيامه الساعة 7.25 صباحاً

قطار بورسعيد المتجه إلى سوهاج درجة ثانية مكيف /مميز موعد قيامه الساعة 8.30 .

قطار بورسعيد المتجه إلى سوهاج درجة أولى وثانية مكيفة فقط موعد القيام الساعة 9.40 صباحاً

قطار بورسعيد المتجه إلى الإسماعيلية درجة ثانية متطورة ركاب يقف فى جميع المحطات موعد قيامه الساعة 10.40 .

قطار بورسعيد المتجه إلى القاهرة درجة مكيفة / مميز موعد قيامه الساعة الواحدة ظهرا.

قطار بورسعيد المتجه إلى طنطا درجة ثانية مميزة موعد قيامه الساعة 2.10 ظهراً .

قطار بورسعيد المتجه إلى الإسماعيلية درجة ثانية مميزة يقف فى جميع المحطات موعد قيامه الساعة 3.5 عصراً

قطار بورسعيد المتجه إلى القاهرة درجة ثانية مميزة موعد قيامه الساعة 5.30.

قطار بورسعيد المتجه إلى الإسكندرية درجة ثانية مكيف / مميز موعد قيامه الساعة 6.15 .

قطار بورسعيد المتجه إلى القاهرة درجة ثانية مميزة موعد قيامه الساعة 7.30 .