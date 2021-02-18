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تظاهرات أمام سفارة أنقرة فى بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركى

الخميس، 18 فبراير 2021 10:24 ص
تظاهرات أمام سفارة أنقرة فى بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركى احتجاجات - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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شهد محيط سفارة أنقرة في بغداد تظاهرة شعبية احتجاجا على توغل الجيش التركي فى الأراضى العراقية، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الأمن أغلق الطرق قرب السفارة التركية في بغداد.

وفى وقت سابق، كشف حزب العمال الكردستاني، عن أن قواته قتلت 10 جنود أتراك في معارك "مخلب النسر" التى أطلقتها تركيا شمالي العراق.

وتواصل تركيا انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية ، والاعتداء على سيادة الدول العربية، حيث أعلنت أنقرة إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.


تركيا

العراق

سفارة انقرة فى بغداد

مخلب النسر

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