اليوم السابع
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم .. ورأس المال يفقد 3.3 مليار جنيه

الخميس، 18 فبراير 2021 02:41 م
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم .. ورأس المال يفقد 3.3 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4375 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة. 
 
 

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