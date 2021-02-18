تراجع بورصات السعودية وقطر والكويت بجلسة الخميس.. وارتفاع البحرين ومسقط

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.66% خاسراً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.23 نقطة، هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.70% خاسراً 18.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2576.32 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.67% خاسراً 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.35 نقطة، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحاً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1481.38 نقطة، وصعد صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.200% رابحاً 7.085 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.548 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% رابحاً 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.85 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.613 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.23 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.47% خاسراً 410.66 نقطة ليغلق عند مستوى 27456 نقطة، وبلغ حجم التداول 382.3 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

هبط 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.05%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.94%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.93%، ثم سهم " عذيب للاتصالات" بنسبة 9.91%، وتراجع 98 سهماً على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 4.89%، ثم سهم "مسك" بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 982.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 18.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2576.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 116 مليون سهم محققة ما قيمته 179 مليون درهم من خلال تنفيذ 2567 صفقة لعدد 37 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.23%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 1.27%، 0.78%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10.74%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 42.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.33%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.67% خاسراً 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.7 مليون سهم بقيمة 401.6 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.03%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.31%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% خاسراً 35.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% خاسراً 43.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 19 نقطة ليغلق عند مستوى 4662.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 248.4 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.39%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.13%، 1.03%، على التوالي، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.32%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%.

وتصدرت القائمة الخضراء ببورصة الكويت سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" بنسبة 9.44%، ثم سهم "شركة الإمتيازات الخليجية القابضة" بنسبة 9.18%، ثم سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" بنسبة 8.16%، فيما تصدر القائمة الحمراء سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" بنسبة 10.28%، ثم سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" بنسبة 9.70%، ثم سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" بنسبة 9.44%، فيما تصدر سهم "بنك الكويت الوطني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 6.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.19%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1481.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.90% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.97%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 8.37% مدفوعاً بصعود سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 6.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.64%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 22.55% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 7.14%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.43%، زين البحرين بنسبة 0.85%، وهبط سهمي شركة الإثمار القابضة، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5.88%، 0.37%، على التوالي.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.85 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.613 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.9 مليون سهم، بقيمة 907.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3190 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.38%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 7.21%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.41%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.98%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 224.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.84%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.200% رابحاً 7.085 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.548 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 466 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 8%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.44%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 4.08%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.52%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5.26%، ثم سهم "اس ان ان باور القابضة" بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "ريسوت للأسمنت" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 354.5 ألف ريال عماني.