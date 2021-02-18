تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بضغوط هبوط 12 قطاعاً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.23 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.47% خاسراً 410.66 نقطة ليغلق عند مستوى 27456 نقطة، وبلغ حجم التداول 382.3 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.05%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.94%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.93%، ثم سهم " عذيب للاتصالات" بنسبة 9.91%، وتراجع 98 سهماً على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 4.89%، ثم سهم "مسك" بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 982.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة الأسمنت السعودية، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 1.4 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 8.879%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 456 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 441.1 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 1.019%، وبلغت ربحية السهم 2.98 ريال مقابل 2.95 ريال.

في سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.16 مليار ريال.