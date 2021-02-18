تحرير 9 محاضر فى حملات تموينية على المخابز ومستودعات التعبئة برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، شن عدة حملات تموينية مكبرة علي المخابز ومستودعات التعبئة وكذلك فرع الجملة بالشركة المصرية والمحال العامة بالمدينة لضبط السوق، وضبط الأسعار والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وانتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 9 محاضر بينها 6 عدم إعلان عن أسعار، و3 عدم حيازة شهادة صحية، حيث تم التأكد من توافر الأرصدة وضبط الاسعار والتأكد من التزام العاملين بتنفيذ الاجراءات الوقائية و الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا .

وأوضح رئيس مدينة غارب، أن أعضاء مكتب التموين قاموا بالمرور على المخابز ومتابعة وتدقيق أرصدة الدقيق وجودة ومواصفات وأوزان وتوافر الخبز للمواطنين وعدم وجود مخالفات، كذلك تم المرور على مستودع السلع المصرية ومتابعة ارصدة السلع الرئيسية وتوافرها وكذا التأكد من أرصدة السلع التموينية وصرف استعاضات للبداليين وعدم جود اي عجز في الارصدة.

كما تم متابعة مستودع تعبئة الأنابيب والتزام والأوزان المحددة وتوافر الغاز الصب التى تفى باحتياجات المدينة وعدم وجود اى عجز كما تم المرور على المحلات العامة والتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها وتوافر السلع للمواطنين والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.