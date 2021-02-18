تحرير 5875 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5875 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2185 تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفة موقف عشوائى، 47 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.